Кувайцев: Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам

Мэр посетил Свердловский мост, где уже есть подсветка с воды. Сейчас там монтируют световую иллюминацию в виде триколора по опорам контактной сети. Цвета российского флага появятся также на путепроводе, соединяющем улицу 8 Марта с проспектом Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Основные работы по оформлению Пензы к Новому году завершены, к 25 декабря дополнительные элементы должны быть установлены. Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Сейчас городские территории украсили световые консоли, растяжки, светодиодные конструкции. Повсюду установили живые и искусственные ели. Концепцию оформления разработали в управлении градостроительства и архитектуры пензенской администрации.