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Кувайцев: Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам

24 декабря в 15:21 202 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 24 декабря проверил исполнение его поручений по обустройству дополнительных элементов праздничного убранства города.

Мэр посетил Свердловский мост, где уже есть подсветка с воды. Сейчас там монтируют световую иллюминацию в виде триколора по опорам контактной сети. Цвета российского флага появятся также на путепроводе, соединяющем улицу 8 Марта с проспектом Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Основные работы по оформлению Пензы к Новому году завершены, к 25 декабря дополнительные элементы должны быть установлены. Город должен быть полностью готов к новогодним праздникам», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Сейчас городские территории украсили световые консоли, растяжки, светодиодные конструкции. Повсюду установили живые и искусственные ели. Концепцию оформления разработали в управлении градостроительства и архитектуры пензенской администрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/gorod_dolzhen_byt_polnostyu_gotov_k_novogodnim_prazdnikam/

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