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С Привокзальной площади в Пензе эвакуировали пять машин

24 декабря в 17:12 384 просмотра
«Пенза-1» от снега.

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В ночь с 23 на 24 декабря сотрудники пензенской администрации организовали работы по очистке территории Привокзальной площади станции «Пенза-1» от снега.

В связи с этим автомобилистов попросили убрать машины для проезда.

За нарушение ПДД сотрудники органов внутренних дел эвакуировали на штрафстоянку шесть машин, которые затрудняли проезд. Только уже после этого спецтехника МУПа «Пензадормост» смогла полностью очистить территорию от снега.

«На Привокзальной площади станции «Пенза-1» с 00.00 до 05.00 стоянка транспортных средств запрещена», — напоминает пресс-служба городской администрации.

Всего на время работ задействовали три экипажа дорожно-патрульной службы ГИБДД, четыре эвакуатора и спецтехника МУПа «Пензадормост».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/na_privokzalnoy_ploshchadi_st_penza_1_s_24_00_do_05_00_stoyanka_transportnykh_sredstv_zapreshchena/

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