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Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги

25 декабря в 11:08 1506 просмотров
, предлагая организовать ему отдых.

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Жительницу Пензы осудили за мошенничество. Она пыталась заработать на больном сыне подруги, предлагая организовать ему отдых.

По данным Пензенского областного суда, женщина работала в регистратуре онкодиспансера и знала, что несовершеннолетнему сыну ее знакомой требуется лечение и обследование.

Она рассказала подруге, что у нее есть люди, которые могут организовать обследование и отдых ребенка. Женщина согласилась с предложением и перевела ей на карту 30 тысяч рублей якобы на аренду жилья. Таким же способом были переведены деньги на «билеты» в аквапарк и «организацию» отдыха ребенка, а также на подарки людям, которые помогают им в решении всех вопросов. В результате мошенница обманным путем присвоила 89 500 рублей.

Вину женщина признала, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и обязал возместить потерпевшей материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу.


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