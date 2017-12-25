Победителем шоу «Успех» стал оппонент Гнойного

Уже во втором выпуске участника отметили не только зрительский зал, но и ведущая шоу Вера Брежнева. Правда, с ними был не согласен Гнойный, который весь проект болел за женскую половину шоу.



«По мне, так на сцене практически не было сильных парней. Один был, но его слили, кстати, победитель и слил. Но вообще, я думал, что мне будет совсем скучно, а здесь оказались интересные люди, за которыми было приятно наблюдать», — отметил Гнойный.



Главный приз — сертификат на запись песни в знаменитой студии Лос-Анджелеса — победителю вручил сам Филипп Киркоров, который отметил, что Ив «действительно достоин этой победы».



Победителю достался приятный бонус и от Гнойного — в знак примирения рэпер подарил участнику шарф Гриффиндора, добавив при этом, что всегда хотел учиться на Слизерине (факультеты Хогвардса из книг про Гарри Поттера).

«Если в начале шоу я еще мог ответить жестко, то потом я совсем размяк, потому что сам по себе человек добрый. Надо как-то заряжаться агрессией и быть пожестче, если будет второй сезон», — признавался рэпер.

Доброта Гнойного распространилась и на членов жюри — еще в полуфинале он появился в свитшоте с портретом Филиппа, а тот в свою очередь назвал рэпера своим другом и предложил сменить его псевдоним на настоящее имя. К слову, ранее Киркоров прогуливался по Нью-Йорку в толстовке со словом Antihype, таким образом, он отблагодарил Гнойного за исполнение песни «Зайка моя» на своих концертах.



Больше всего за подружившихся коллег порадовалась их соседка по судейскому столу — NYUSHA.

«Если честно, когда мне изначально озвучили состав жюри, я думала, мне придется гасить конфликты. Но знаете, не пришлось. Я сама иногда была достаточно резка в своих высказываниях. Тем не менее, я считаю, что это было честно. А честность — самое важное для людей, которые выбирают музыку делом своей жизни», — отметила она.



Финальный баттл



Победитель шоу Ив Набиев весь проект удивлял зрителей запоминающимися актерскими номерами и яркими образами. По образованию Ив — музыкант, окончил отделение эстрадно-джазового вокала. Сейчас работает в одном из московских театров, женат, воспитывает семилетнего сына.



«Я себя чувствую Гагариным — не меньше, потому что проект стартовал первым именно в нашей стране. Получается, что я являюсь первым в мире победителем этого шоу. А для меня так вообще — это первое шоу, причем не просто шоу, а реалити. В отличие от других прославленных проектов, где нужно просто выйти и спеть песню, наш «Успех» нужно было прожить», поделился Ив Набиев.

В одном шаге от победы остался Роман Архипов — экс-участник группы «Челси». До участия в проекте Роман жил и работал в Америке, но после звонка продюсеров «Успеха» вернулся в Россию только для одного выступления. Правда, так втянулся, что не заметил, как дошел до финала.



«Мне проигрывать, наверно, обиднее всех: все-таки профессиональный артист со своей историей. Да и спрос с меня в два раза больше, если не в десять. Но у меня были очень серьезные соперники — кастинг сумасшедший! Я поэтому и включился в борьбу за первое место», — пояснил Роман Архипов.

Хит-парад участников

Самый обсуждаемый участник — Олег Лоза

Сын Юрия Лозы учился на дирижера, потом занялся классическим вокалом. В проекте его поддерживал знаменитый отец, в том числе из-за которого, на участника свалился шквал критики. Больше всего ему досталось от Гнойного, который не щадил певца и сравнивал Олега с Робокопом и крабом Себастианом.



Главная эльфийка проекта — Ольга Глазова

С шести лет играет на гуслях, причем гусли — эксклюзивные, единственные в мире, которые были разработаны по ее собственному эскизу. Девушка сотрудничает с известными артистами, пишет музыку и стихи на английском, русском и эльфийском языках. Особенно запомнилась Гнойному, который даже попросил участницу сказать «антихайп» на эльфийском.



Будущая бродвейская звезда — Дан Розин

Актер, певец, мультиинструменталист, аранжировщик и композитор. Гордится тем, что попал в Instagram группы Aerosmith и получил от бас-гитариста группы Тома Хэмилтона в подарок именной медиатор. Во время проекта Дану поступило предложение поработать на Бродвее, поэтому участник решил покинуть шоу.



Лучший пример целеустремленности — Софья Бабич

Заболевание ДЦП появилось у девушки в шесть месяцев — после неудачной прививки. Папа отказался от ребенка, зато мама всю жизнь посвятила дочери, помогая ей вылечиться. Сейчас Софья учится в одиннадцатом классе и активно поддерживает паралимпийцев. Музыкального образования у нее нет, но с шести лет девушка занимается сама.

Выбор телезрителей — Алина Астровская

Поэтесса, автор песен, певица, хит которой «Дышу» уже можно услышать в iTunes, влюбила в себя даже соперников. Снова оказаться на сцене шоу ей помогли зрители, которые могли вернуть в проект лишь одного экс-участника.



Цитатник Гнойного

«Во время исполнения рисуются картинки. Я, например, успел у костра с утопленницами потанцевать»;

«Ты говорил, что ты немного ку-ку. Может, венок из дохлых мышей плел?»;

«Мне нравится не когда метросексуал по сцене в юбке пляшет, а такие серьезные люди, солидные, в костюмах, поющие чистым голосом»;

«Песня «Лабутены» — апогей безвкусия и творческой деградации Шнурова»;

«Вы похожи на хорька в поисках еды»;

«У меня такая слабость: люблю смотреть, как плохие рэперы баттлятся».