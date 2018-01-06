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Какие дороги отремонтируют в Пензенской области в 2018 году. ИНФОГРАФИКА

6 января в 12:14 832 просмотра
, какие улицы, мосты и переходы преобразятся, ИА «Пенза-Пресс» рассказали в региональном минстрое.

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В 2018 году в Пензенской области продолжат ремонтировать и реконструировать дороги. О том, какие улицы, мосты и переходы преобразятся, ИА «Пенза-Пресс» рассказали в региональном минстрое.

По данным ведомства, в следующем году Пензенская агломерация (Пенза, Заречный, Засечный сельсовет) продолжит участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Учитывая успешность его реализации в 2017-м (второе место по России), можно надеяться на то, что процент нормативных дорог в регионе значительно увеличится.

В рамках проекта «БКД» будут отремонтированы*:

В 2017 году в рамках реализации этого проекта было освоено более миллиарда рублей, в нормативное состояние привели 129 объектов общей протяженностью 94,84 километров. Регион по итогам реализации проекта БКД занял второе место в стране, награду губернатору Ивану Белозерцеву вручил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Но дороги в следующем году будут ремонтироваться не только в рамках этого проекта. Так, по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году планируется привести в порядок следующие объекты:

«Кроме того, после утверждения программы ремонта региональных дорог будут окончательно определены автодороги регионального значения, по которым будет выполняться ремонт в 2018 году», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в министерстве.

Не забудут в 2018-м и про мосты. Например, планируется приступить к ремонту Бакунинского, выполнить реконструкцию двух мостов на региональных дорогах, отремонтировать переправу через реку Уза, а также начать реконструкцию дороги в районе Бригадирского моста (проект его реконструкции презентовали лично министру Максиму Соколову).

Если сейчас нормативное состояние дорог оценивается более чем в 45%, то в 2018 году эта цифра, по оценке экспертов, вырастет еще больше, что позволит уменьшить аварийность и повысить настроение пензенцев.

* - Обращаем внимание на то, что в список могут быть внесены изменения.

Фотография: инфографика Ольги Шутовой, скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3-192894/

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