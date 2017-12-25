В Пензенской области повысилось качество услуг МФЦ

Об этом говорилось на совещании в Кузнецке, которое было посвящено вопросам улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также расширения их перечня, в том числе для бизнеса, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Министр экономики Сергей Капралов положительно оценил деятельность многофункциональных центров, при этом отметил, что главную оценку качеству предоставления услуг дают жители региона.

«МФЦ — это важная часть системы государственного управления, которая затрагивает каждого из нас. Именно поэтому оценка качества предоставления услуг непосредственно жителями региона является самой важной. Сегодня это качество оценивается на 4,8 по пятибалльной шкале. Это достаточно высокая оценка, которая требует постоянного совершенствования работы и повышения профессиональных компетенций сотрудников», — сказал Сергей Капралов.

Он добавил, что с 1 декабря Пензенская область в тестовом режиме подключилась к федеральной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров, позволяющей собирать в режиме реального времени ряд показателей работы МФЦ.

Особое внимание участники совещания уделили вопросам предоставления услуг Росреестра, являющихся одними из самых востребованных. Они отметили, что постоянное взаимодействие специалистов Росреестра и МФЦ позволило повысить качество принимаемых документов, количество которых за 11 месяцев 2017 года составил около 174,5 тысяч.

Завершая совещание, министр экономики Пензенской области проинформировал участников о приоритетах работы в 2018 году. Ими по-прежнему остаются мероприятия по повышению качества оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания центров оказания услуг на базе кредитных учреждений и региональных институтов развития.