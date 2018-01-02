Почему важно обращаться к подлиннику картины. Интервью с экскурсоводом

О том, почему сложно воспринимается современное искусство, о загадочных историях, связанных с картинами, и как молодым художникам организовать свою выставку, корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Надежде Саченковой рассказала экскурсовод картинной галереи имени К. А. Савицкого Милена Месечан.

— Есть ли в картинной галерее работы, которые хранят в себе тайну или связаны с загадочной историей?

— Есть потрясающая картина Теодора Руссо, он — глава большого реалистического направления в французском искусстве барбизонской школы живописи. У нас есть небольшое его произведение в экспозиции, мы им очень гордимся, это один из бриллиантов экспозиции. Оно было украдено, когда картинная галерея переезжала в это здание. Долгое время полотно не могли найти, около десяти лет его не было в экспозиции. Затем картину вернули, якобы она находилась на каком-то пыльном чердаке.



Есть работа, сейчас она находится в музее одной картины, «Девочки-сестры». На ней есть ладошка, которая отпечаталась на картине, все рассуждают и гадают, как мог появиться этот отпечаток и кто его оставил.

— Как вы относитесь к выставкам репродукций картин. Ваше мнение: лучше посмотреть на репродукцию, чем вообще не увидеть работу или все-таки с оригиналом ничто не сравниться?

— На самом деле очень важно обращаться к подлиннику. Можно бесконечно много раз увидеть репродукцию, посмотреть на нее на экране компьютера или телефона, но настоящее чувство можно испытать, только находясь около подлинника. Когда к нам приезжают репродукции, я отношусь к таким выставкам положительно, с пониманием, потому что не у всех есть возможность побывать на выставках, где представлены оригиналы.

Эти выставки носят обучающий характер, методический, когда в одном помещении ты можешь увидеть ретроспективу художника, его рост, как развивался его творческий путь. Нам привозили работы, отпечатанные в полномасштабном размере, их можно оценить только так. Ты чувствуешь масштаб, понимаешь соразмерность себя и произведение искусства. Считаю, что такие выставки нужны.

— Сейчас модно делать инсталляции, перфомансы. Как вы относитесь к такого рода современному искусству?

— Отношусь неоднозначно. Наверное, в душе я — консерватор, столько лет была воспитана на классике. Нужно время, чтобы привыкнуть к современному искусству. Есть некоторые работы, которые воспринимаются сразу, глядя на них, нравится композиция, цвет, возможно, особенно тронул сюжет. Зачастую человек, называя себя современным художником, делает это неоправданно. Когда я вижу нарочитый смысл, который навязывают и заставляют, меня это отталкивает. К некоторым работам мне нужно привыкнуть.

Например, в Санкт-Петербурге есть потрясающий музей «Эрарта»: пять этажей, два крыла. Лет десять назад, когда я туда попала впервые, не поняла ничего вообще, мне понравились всего несколько работ. Однако со временем меня потянуло туда еще и еще, и каждый раз, посещая этот город, я обязательно стараюсь попасть в музей, и каждый раз открываю для себя что-то новое и интересное.

Кроме того, есть такое мнение: что ближе к нам, это сложнее понять, пока живы поколения, которые были свидетелями событий. В истории современного искусства тоже самое: чем ближе к нам, тем сложнее объективно оценить, все равно будет существовать субъективное мнение, чем дальше от нас, тем проще оценить.

Да и чтобы понимать искусство, нужно учиться.

— Именно поэтому важно ходить в музеи с детства?

— Ребята, которые посещают культурные мероприятия, будь-то выставки, экскурсии, все равно, это расширяет кругозор, заставляет видеть и слышать больше, чем есть на самом деле. Иногда дети сразу приходят заинтересованные, а некоторые приходят, потому что надо. Мы проводим экскурсии всегда ориентировано под публику. С кем-то больше играем через призму детского понимания, стараемся преподнести, не рассказывая страшные биографические сюжеты, заумные искусствоведческие фразы. Конечно, нельзя за время, отведенное на экскурсию, рассказать про каждый экспонат. Нужно сразу оценить публику, с которой работаю, поднимаясь по лестнице, уже понимаю, в какие залы мы пойдем, и какие работы буду показывать.

— Значит, вы видите плоды своего труда?

— Всегда интересно увидеть, с чего ты начал и к чему пришел. Где-то в середине экскурсии обязательно происходит переломный момент, когда из формализма это превращается в действительно нужное для детей мероприятие. Мне понравилась фраза одного из классных руководителей: «Я думала, будет скучно, а нам так понравилось, что мы придем к вам еще». Это была одна из самых лучших наград для меня, когда так искренне, от души, не потому, что попросили написать в книгу отзывов и принудили, она очень просто выразила слова благодарности.

Также у нас проводятся и квесты, в том числе — новогодние, мы устраиваем мастер-классы, есть тематические праздники, связанные с народной культурой: Масленица, Святки, где мы рассказываем об их традициях. Квест включает в себя игру, раздаем задания, которые связаны с экспозицией.

— А могут ли начинающие художники организовать свою выставку в картинной галерее?

— Кирилл Владимирович [Застрожный] придумал очень интересный проект для молодых художников — «Вернисаж дебютантов». У нас уже была серия выставок, где я была в числе организаторов. Свои работы показывали не маститые заслуженные художники, а, наоборот, начинающие.

— Как отбираются работы?

— Нужно прислать заявку на электронный адрес penza-art@mail.ru или просто прийти на встречу к Кириллу Владимировичу и показать свое портфолио. Все не сложно, главное — быть творческим, талантливым, чтобы тебе было, что показать публике.

— Какие особенности есть в работе экскурсовода?

— Конечно, у каждого экскурсовода есть свои любимчики среди произведений искусства, все мы люди и рассказываем через призму собственного сознания, и рассказываем то, как сами понимаем и хотим донести. Попадая к разным экскурсоводам, можно работу открыть с разных сторон. Про любой экспонат можно рассказать по-разному, обратить внимание на различные детали или сделать акцент на разные моменты биографии художника.

— Есть посетители, которые ходят в картинную галерею постоянно?

— Да, есть. Может быть, они не посещают все время экспозицию, но есть фанаты, которые приходят на открытие выставок, мероприятия, творческие акции. Часто приводят своих ребят классные руководители. Во мне вызывает чувство гордости, что в Пензе есть такая богатая художественная галерея. Не каждый город может похвастаться таким культурным заведением.

— Можете ли выделить кого-то из пензенских художников?

— У меня есть любимчики, их много. Душой и сердцем очень нежно люблю Наталью Сюзеву и близко мне ее творчество, это моя первая учительница в художественной школе. Это наша известная именитая художница. Очень близко творчество ВАНа (Виктора Норкина). Еще могу очень долго перечислять. Много у нас сейчас корефеев: Татьяна Чагорова делает потрясающие батики, именно она меня вдохновила. Много талантливых молодых художников в Пензе, например, Алексей Каменев, Джемма Мхеян, Дмитрий Жаров. Очень люблю художника, моего хорошего друга, Алексея Головченко.

— Расскажите, как вы стали экскурсоводом, что привело вас в картинную галерею.

— Мне очень сильно повезло: я родилась в творческой семье, с малых лет в искусстве, хотела я этого или нет. И когда встал вопрос о высшем образовании, выбор пал на наш тогда еще ПГПУ им. В. Г. Белинского отделение ХудГраф. После окончания три года работала в школе учителем ИЗО. Мама одного из учеников оказалась моей бывшей учительницей, она уже много лет работала в пензенской картинной галерее научным сотрудником. Когда она узнала о том, что я ушла из школы, предложила мне прийти к ним. Кроме того, уже работая в картинной галерее, я закончила факультет «Теории и истории искусств» в институте им. И. Е. Репина при Всероссийской академии художеств.

— Работая в картинной галерее, вы нашли свое призвание?

— Это была моя давняя мечта, очень хотела быть связанной с искусством, с картинами. Чувствую, что я на своем месте. Многие завидуют, когда твоя работа, это еще и хобби.