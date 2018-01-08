Подборка лучших зимних произведений пензенской картинной галереи

Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого хранит в себе многолетнюю историю трудов великих художников. Зима на Руси всегда славилась своей суровостью и обилием снега, этот мотив стал частью творчества русских живописцев. Подборку лучших зимних картин корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Надежде Саченковой помогла составить сотрудница картинной галереи Милена Месечан.

В экспозиции картинной галереи представлено мало картин в зимней тематике. По словам специалиста, далеко не каждый художник берется писать зиму, потому что это очень сложный процесс. Нужно обладать большим мастерством, чтобы показать чистоту и свежесть пушистого или, наоборот, мокрого, чуть подталого снега. Написать его — одна из самых трудных задач, стоящих перед художником, потому что белый впитывает в себя все цвета, которые есть вокруг и в то же время он остается кристальным и белоснежным.

Константин Юон. «Зима. Мостик. Лигачево»

Юон — известный московский живописец рубежа конца XIX—XX вв. еков. Он стоял у истоков знаменитого русского Союза художников, собрал вокруг себя реалистов. Он внес большой вклад в формирование современного пейзажа. В период его творчества происходит реформация в изобразительном искусстве. В эпоху передвижничества важно было показать сложность быта простого человека, для многих художников был важен сюжет, не все уделяли внимание качеству живописи. В то время в моде были пейзажи, передающие лирическое настроение, а Юон поставил во главу угла позитивное видение мира. Художник любил русскую старину, ее декоративность и красочность, радость и красоту в природе и жизни, он изображал солнце, снег, яркие народные одежды, памятники древнерусской архитектуры.

В творчестве Константина Юона много картин на зимнюю тематику, он очень любил это время года. «Зима. Мостик. Лигачево» — типический пейзаж великого мастера. Он любил писать деревню, его произведения показывают красоту природы России. Здесь изображен очень красивый переход от света к тени, художник уловил зимний короткий день, время, когда солнце уже начинает заходить. Получился контраст между жизнерадостным и мрачным.

Иван Горюшкин-Сорокопудов

Иван Силыч родился в бедной семье, а в три года полностью осиротел, судьба так сложилась, что ему приходилось жить то у чужих людей, то в приютах. С 14 лет он вынужден был самостоятельно зарабатывать, подрабатывал на теплоходе, который ходил по Волге, а в свободное время рисовал. Волею судьбы его заметил русский врач, путешественник, художник Павел Пясецкий, он показал картины молодого Горюшкина-Сорокопудова друзьям, которые сказали, что мальчик талантлив. Тогда путешественник решил помочь ему: устроил сначала в астраханское рисовальное училище, а затем — в Академию художеств Репина. Тогда мастерская Репина была одной из самых популярных, в нее было тяжело попасть. В работах художника можно увидеть влияние учителя, с мощью он пишет и портреты, и сюжетные, и исторические сцены, и пейзажи. После окончания академии он приехал в Пензу и с удовольствием остался здесь, так как город к тому времени был известен своей художественной школой.

Иван Горюшкин-Сорокопудов любил историю, Русь, допетровскую эпоху, путешествовал по старинным городам. Обращаясь к пейзажам, он бесконечно любил зиму и считал ее визитной карточкой страны. Художник обладал большим талантом в изображении зимы, умел передать, какая она бывает разная: где-то оттепель, где-то солнечный морозный день, часто в исторических картинах она является фоном.

Многие российские музеи имеют работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, но самое полное собрание находится в пензенской картинной галерее, в ее фондах — более 160 картин, акварелей, офортов и рисунков. В нашей подборке представлены сразу несколько картин художника.

«Солнце — на лето, зима — на мороз» показывает старый город, при первом взгляде на нее мы видим красивый, спускающийся в овраг сугроб. При первом взгляде — это просто пейзаж, затем мы начинаем разглядывать деревья, птиц на снегу, потом уходим вдаль и видим старинный деревянный город. Художник раскрывает удивительную живописность этого времени года, он выразительно пишет блестящий снег, серебристый иней на деревьях и яркое зимнее солнце.

«Божий суд». Во времена, изображенные на картине при возникновении спора противники встречались в бою, и считалось, что на стороне победителя — Бог, и значит он прав. На полотне — своеобразная дуэль. Мы видим грозного воеводу на коне, похожего на богатыря. Он хочет вступить в бой с молодым воякой. Неизвестно, что же победит: опыт и мудрость или дерзость и пылкость?

«Базарный день в старом городе». На картине изображен солнечный зимний день. У стен монастыря раскинулась базарная площадь, столпились многочисленные покупатели, на прилавках пестрят товары.

«Зима. Окраина городка». Сотрудники пензенской картинной галереи предполагают, что художник мог изобразить на картине Пензу XVII века. Угадывается всем известное место — обзорная площадка у памятника «Первопоселенцу». Изучая историю и увлекаясь красивыми древнерусскими памятниками, Горюшкин-Сорокопудов мог немного стилизовать, утрировать, возможно, здесь не столько историческая интерпретация, сколько художественный вымысел. Мы видим крепостные ворота, вал, затем взгляд нас уводит вдаль.

Борис Николаев «Впервые по снегу».

Борис Николаев — выпускник пензенского художественного училища. Вскоре после окончания учебного заведения он написал картину «Впервые по снегу», на которой изображен позитивный бытовой сюжет. В морозный зимний день молодая мама помогает сделать первые шаги ребенку. Работа наполнена жизнерадостностью, мы видим счастливое волнение женщины, восторг ребенка, ослепительные лучи солнца, переливающиеся на белоснежном снегу.

Борис Домашников. «Иней».

Художник родом из деревни Кригоузово Ульяновской области, появился в многодетной семье в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он трудился в художественной мастерской, на фронт его не взяли из-за плохого здоровья. Когда война закончилась, Борис Домашников поступил в Уфимское театрально-художественное училище. Затем много лет обучал рисованию и черчению в средней школе.

На картине «Иней» изображена морозная зима. Вся работа выполнена в светлых тонах и отлично передает настроение этого времени года. Деревья покрыты снегом, сверкают белоснежные крыши домов.