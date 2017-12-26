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Дед Мороз подарил Кадырову жилетку помощника по добрым делам

25 декабря в 17:35 256 просмотров

Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в преддверии Нового года посетил Чеченскую республику.

По приезду Дед Мороз первым делом посетил детский сад и школу, ребята рассказали волшебнику стихи, спели песни и поделились заветными мечтами, сообщает 35media.ru.

Затем Дед Мороз встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку помощника по добрым делам. Не у всех есть такая, а у тебя именная даже», — цитирует портал слова главного волшебника страны.

Кроме того, Дед Мороз подарил Рамзану Кадырову вологодское кружево и поблагодарил Чечню за гостеприимство и хорошую подготовку к Новому году.


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