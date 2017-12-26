В Пензе наградили участников международной олимпиады по программированию (видео)

Писать компьютерные программы они умеют лучше, чем сочинения по русскому языку. В Пензе наградили участников IX международной олимпиады по программированию на языке Java.

Данное IT-соревнование проходит с 2014 года. В этом году в олимпиаде приняли участие более 30 школьников Пензенской области. Сначала они прошли отборочный этап, по его итогам в сборную команду региона вошли восемь человек. Из них только два ученика полностью справились с заданиями и загрузили решения в установленное время. Это Антон Тинтул из школы № 65/23 и ученик 76 школы города Пензы Андрей Ключников.

«Этим языком можно заменять традиционные языки. Язык Java — это мощный инструмент, который может дать сильный толчок ребенку для успехов в программировании дальше», — сказал председатель оргкомитета олимпиады Игорь Емельянов.

Победителям вручили дипломы и подарки, затем состоялся первый региональный фестиваль-конкурс по программированию в среде Scratch. Школьники должны были продемонстрировать компьютерные программы, написанные ими заранее, а затем сделать еще одну, но уже на месте. При этом победители и призеры IX международной олимпиады по программированию на языке Java выполнили роль помощников жюри, сообщает телеканал «Экспресс».