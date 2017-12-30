Знаковые события в Пензенской области-2017. Часть первая

Редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Преснякова составила список наиболее значимых событий уходящего года. Что важного произошло в политической и экономической жизни Пензенской области в 2017 году? Об этом — в следующем материале.

Экономика

Рекордный урожай

В 2017 году пензенские аграрии собрали 2,5 миллиона тонн зерновых, рекордные для региона 2,3 миллиона тонн свеклы. Кроме того, в этом году зафиксирован самый высокий за всю историю Пензенской области урожай картофеля, второе место в Приволжском федеральном округе регион занимает по урожайности овощей, первое место — по зерновым.

Поездка пензенской делегации в Италию

В рамках визита пензенская делегация посетила итальянские провинции, встретилась с бизнесменами и осмотрела ведущие предприятия. Также пензенцы приняли участие в работе Евразийского экономического форума, где состоялась презентация инвестиционных возможностей региона.

Итальянское ТВ рассказало об инвестиционных возможностях Пензенской области https://t.co/f6YV2aj0Qc pic.twitter.com/8ZOrBjaVTE — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 18 октября 2017 г.

Деловой визит в Германию

Визит продлился два дня, за это время делегация провела ряд деловых встреч, в том числе — с руководством компании «LINK», работающей в сфере биомедицины, и посетила производственные площадки данной фирмы. Также в Гамбурге прошла презентация инвестиционных возможностей Пензенской области.

Сотрудничество с Китаем

В июне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил делегацию региона при поездке в Китай. Встреча прошла в формате «Волга-Янцзы» вместе с представителями регионов ПФО под руководством полпреда Михаила Бабича.

22 декабря делегация провинции Цзянси посетила Пензенскую область для обсуждения сотрудничества в экономической, медицинской и гуманитарной сферах. Вице-губернатор китайской провинции Се Жу пригласила Ивана Белозерцева посетить международную выставку по инвестициям и экологическому развитию, которая состоится в провинции в следующем году.

Стороны достигли договоренности о реализации ряда проектов в сфере культуры, образования, туризма.

Поездка в Беларусь

В рамках рабочего визита в Республику Беларусь пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым посетила ряд мероприятий и промышленных предприятий, в том числе — международную аграрную выставку «Белагро-2017», предприятие АО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».

Выделение Пензенской области 5 млрд руб

Федеральный центр разработал новые методики и по результатам отслеживания целевых показателей и требований уже заключенных соглашений Пензенская область получит более 5 млрд рублей.

Регион также получит бонус — 290 млн рублей за достижение плановых показателей.

Политика

Заседание совета ПФО

29 сентября в Пензе состоялось заседание Совета округа под руководством полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. В заседании приняли участие главы регионов округа, представители российского Федерального Собрания, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. Также в числе приглашенных были министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Назначение зампредом Юрия Денисова

22 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о назначении в правительстве региона. Новым зампредом назначен экс-начальник областного управления Госнаркоконтроля Юрий Денисов. С 25 сентября он начал курировать управления общественной безопасности и ЗАГС.

Отставка вице-губернатора Валерия Савина

28 ноября стало известно о том, что вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин покидает пост. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter.

Посещение Пензенской области федеральными министрами

2017 год был богат на визиты федеральных чиновников, которые посещали социальные и промышленные объекты. В числе них — министр транспорта Максим Соколов, глава Минздрава Вероника Скворцова, руководитель Минтруда Максим Топилин, глава МЧС Владимир Пучков, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов.

«Они приезжали не потому, что произошла страшная трагедия, требующая вмешательства на уровне федерации. Пензенская область развивается, и ее опыт можно распространять», — подчеркнул он.

Приезд Дмитрия Медведева

11 августа регион посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. В областном правительстве он провел совещание, посвященное вопросам развития жилищного строительства.

Выборы в Законодательное Собрание

10 сентября пензенцы выбрали депутатов Законодательного Собрания шестого созыва. Явка по региону составила 50,98%. На выборы пришли 1 085 173 человека. В итоге в ЗакСобр прошли четыре партии (в пятом созыве было две): «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Большинство кресел заняли единороссы.

Олег Мельниченко в Совете Федерации

Олег Мельниченко был избран в состав ЗакСобра шестого созыва, а затем избран членом Совета Федерации от Пензенской области. 25 октября стало известно о его назначении председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в СовФеде.

О главных событиях в культурной и спортивной жизни региона читайте в слудующем материале.