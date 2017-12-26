В Пензе на ремонт Дома офицеров выделено 200 млн руб

26 декабря на большой пресс-конференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал, какие социальные объекты будут возводиться в 2018 году.

Такой вопрос задал губернатору главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин.

Глава региона сообщил, что выделенные федеральным центром деньги — 5 млрд на выравнивание и более 200 млн на сбалансированность — помогают выполнять региону свои социальные обязательства.

Так, в следующем году продолжится строительство образовательных учреждений: школ на Шуисте, в Нижнем Ломове, детских садов в Пензенском районе. Также будет продлена программа по капремонту школ и сельских домов культуры.

«В 2018 году начнется строительство хирургического комплекса в Кузнецке, на эти цели заложено 200 млн рублей. Планируется строительство еще одного онкологического корпуса на территории онкодиспансера в Пензе. В следующем году планируем завершить строительство домостроительного комбината, он будет один из самых современных. Будем ремонтировать больницы, на это выделено 160 млн рублей», — сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, по словам губернатора, в ближайшее время начнется ремонт Дома офицеров, на эти цели выделено 200 млн рублей.

Работа по возведению соцобъектов очень важна и будет продолжена, подчеркнул глава региона.