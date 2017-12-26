Иван Белозерцев: Обманутых дольщиков мы не бросим

О том, как будет решаться проблема с обманутыми дольщиками, рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе большой пресс-конференции 26 декабря.

Вопрос губернатору задала журналист «11 канала» Юлия Дудоладова.

«Я буду делать все, чтобы истории дольщиков завершились благополучно. Проблема была с 2015 года, по ней мы работали, не переводя ее в публичную плоскость, и в результате свыше 2000 потенциальных обманутых дольщиков квартиры получили. Сейчас остались самые проблемные дома. Из регионального бюджета направить средства на завершение их строительства, по закону, мы не имеем права», — рассказал Иван Белозерцев.

Губернатор сообщил, что людям нужно создавать жилищно-строительный кооперативы и принимать участие в достройке своих домов. Кроме того, он дал поручение посмотреть, как можно помочь малообеспеченным дольщикам и тем, кто взял кредит.

«Я как губернатор этих людей не брошу. Чтобы решить проблему, нужны совместные усилия, в том числе — граждан», — подчеркнул глава региона.

По словам Ивана Белозерцева, застройщикам, которые подключатся к проблеме, будут выделены участки, также 300 млн рублей из бюджета выделят на подведение инженерных коммуникаций к строительным площадкам.

Журналист Александр Тузов поинтересовался, как губернатор относится к тому, что «некие силы» втягивают власть в скандал вокруг дольщиков.

«Сейчас некие люди выводят других на площадь под флагами и начинают власть «мочить». Не видите ли здесь противоречие: власть идет навстречу, а ее затягивают в коридор и бьют, политизируя эту проблему?» — спросил он.

«Мне это неприятно, но это доля оппозиционеров, которые хотят на проблемах людей сделать себе капитал, мы их знаем. И людей можно понять, им предлагают «прижать» власть, но прижимать надо, когда ничего не делается. На горе людей крутиться не надо. В беду попали люди, которые собирали копейки, брали кредиты, чтобы купить квартиры. Им надо помочь. Знаете решение, подскажите», — отметил губернатор.