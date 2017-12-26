«Ростелеком» расширяет возможности тарифного плана «Игровой»

Пользователям тарифа теперь доступна новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.

Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», «Ростелеком» развивает нишевые предложения для различных групп клиентов. Одно из таких целевых предложений — тарифный план «Игровой», который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

«Ростелеком» первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет все, что нужно онлайн-игроку. «Ростелеком» всегда развивает свои предложения в интересах клиентов, предлагая партнерство самым популярным играм. Теперь есть возможность получать мощное оружие в игре Warface — достаточно подключить тарифный план «Игровой» и активировать опцию", — пояснила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Сегодня Warface объединяет миллионы поклонников по всему миру. Чтобы сделать их игровой процесс еще интереснее, мы стремимся предлагать геймерам больше приятных бонусов и подарков. Мы рады, что в России нашим партнером стал «Ростелеком». Я уверена, что игроки по достоинству оценят уникальные преимущества новой тарифной опции, которую мы разработали с крупнейшим российским оператором», — сказала сотрудничество директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group Елена Григорян.

Абоненты «Ростелекома» могут активировать опцию Warface и выбрать крутое оружие — пулемет РПД Custom, ПП ХМ8 Compact, дробовик USAS-12, винтовку MCMillan CS35 при подключении тарифного плана «Игровой». Также ежедневно игрокам начисляются игровые кредиты, за которые можно приобрести различные внутриигровые предметы (например, ускоритель). Предусмотрены бонусы за стаж — после 90 дней и 180 дней пользования опцией Warface игрок может получить оружие в постоянное пользование. Каждые полгода каталог игрового оружия будет обновляться.

Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится и составляет от 850 рублей. Если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома», то для них абонентская плата за «Игровой» будет еще выгоднее.