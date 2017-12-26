В Пензе реконструкцию планетария могут начать в 2018 году

Вопрос о дальнейшей судьбе объекта задала главный редактор газеты «Репортер» Екатерина Рац.

«Конечно, это ответственность города, средства нужны большие — более 170 млн рублей (вместе с покупкой оборудования). Посмотрим, будет ли возможность начать строительство в 2018 году, если нет, запланируем это на следующий год», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщил заместитель председателя правительства Олег Ягов, на 2018-ый город заложил 10 млн рублей на экспертизу, до лета она будет закончена. Потом планируется войти в федеральную программу.