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В Пензе реконструкцию планетария могут начать в 2018 году

26 декабря в 14:37 268 просмотров

26 декабря на большой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев рассказал о реконструкции пензенского планетария.

Вопрос о дальнейшей судьбе объекта задала главный редактор газеты «Репортер» Екатерина Рац.

«Конечно, это ответственность города, средства нужны большие — более 170 млн рублей (вместе с покупкой оборудования). Посмотрим, будет ли возможность начать строительство в 2018 году, если нет, запланируем это на следующий год», — сказал Иван Белозерцев.

Как сообщил заместитель председателя правительства Олег Ягов, на 2018-ый город заложил 10 млн рублей на экспертизу, до лета она будет закончена. Потом планируется войти в федеральную программу.


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