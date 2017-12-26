В Пензе продлят работу маршруток в праздничные дни

В Пензе стало известно расписание общественного транспорта в предпраздничные и праздничные дни.

31 декабря режим работы маршруток продлят до 24 часов. С 1 по 2 января в рейс выйдут только 50% автобусов и троллейбусов, а с 3 по 8 января общественный транспорт будет работать в соответствии с графиком выходного дня. На остановках «Заря», «пос.Лесной», «пос. Монтажный» и «пос. Победа» разместят графики движения маршрутов № 12, 25 и 44, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Предприятия-перевозчики проведут дополнительные инструктажи с водителями и персоналом по противопожарной и антитеррористической безопасности.