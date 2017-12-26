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Пензенец убил собутыльника кирпичом

26 декабря в 15:23 258 просмотров

Пензенца осудили за убийство и покушение на убийство.

По данным пресс-службы Пензенского областного суда, 18 июля 33-летний мужчина выпивал со знакомыми в сарае по улице Чаадаева. Между собутыльниками возник конфликт.

Пензенец набросился на одного из них и ударил его. Позже он нашел кирпич и ударил ими 61-летнего пенсионера, за приятеля заступился 55-летний мужчина. Он отвлек нападавшего, однако тот избил его кирпичами. Спустя некоторое время мужчина умер.

Подозреваемого задержали, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на один год.

Приговор вступил в законную силу.


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