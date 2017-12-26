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Губернатор прокомментировал идею об увеличении тарифа на тепло

26 декабря в 15:48 336 просмотров

26 декабря на пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцев обсудили вопрос изношенности теплосетей в Пензе.

Корреспондент ТАСС Александр Поляков отметил, что сети — в плохом состоянии, аварии происходят часто, стоит ли увеличивать тариф на тепло для увеличения объема ремонта коммуникаций.

«В прошлом году на ТЭЦ произошла авария, из-за нее произошли прорывы на сетях. Сюда приезжал несколько раз руководитель компании «Т Плюс», аварию устранили, но проблема осталась. Я как губернатор настаивал на том, чтобы на ремонт в этом году они выделили максимальное количество средств. И они это сделали, такой суммы не закладывалось никогда.

Мы договорились, что каждый год они будут ремонтировать сети. Я разговаривал с Денисом Паслером [гендиректором «Т Плюс"], чтобы на следующий год также по максимуму заложили [средства] на ремонт теплосетей. Рекомендовал им участвовать в федеральных программах, по которым из бюджета на основе концессионного соглашения выделяют средства на ремонт сетей», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона не согласился с тем, что деньги на эти цели нужно закладывать в тариф.

«Тариф сейчас экономически обоснован, и повышать его, перекладывая ремонт теплосетей на плечи граждан, считаю неправильным», — подчеркнул он.

К тому же есть еще одно решение проблемы — создание модульных котельных, добавил губернатор.


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