Белозерцев прокомментировал покупку акций пензенского «Горводоканала»

На пресс-конференции губернатора обсудили будущее «Горводоканала». Поводом для этого стала покупка акций организации якобы аффилированной с «Т Плюс» компанией.

Вопрос о покупке «Горводоканала» задал Ивану Белозерцеву главный редактор радио «Эхо Пензы» Семен Вахштайн.

«Нет ощущения, что все коммунальное хозяйство Пензы окажется в руках монополиста?» — спросил он.

Иван Белозерцев ответил, что у муниципалитета как был блокирующий пакет акций (49%) «Горводоканала», так и останется.

«Надеемся, что новая компания будет более эффективно управлять пензенским «Горводоканалом», у нас была не одна с ними встреча. Мы настаиваем на том, чтобы они вкладывали средства в его развитие. В частности, я поставил задачу, чтобы в ближайшей перспективе отказались от хлорирования воды. Этот вопрос давно назрел, и для решения этой проблемы нужны хорошие инвестиции. Они сказали, что готовы реализовать этот проект», — отметил глава региона.

Он также добавил, что развитие сетевого хозяйства зависит не только от собственника, но и от позиции власти.