Жителю Каменского района за угон «шестерки» может грозить до 5 лет

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в полицию с заявлением обратилась 44-летняя пензячка. Она сообщила, что у нее угнали «ВАЗ-2106» 1974 года выпуска, который стоял возле дома в Октябрьском районе.

Легковушку нашли на 245 километре дороги «Тамбов-Пенза» полностью сгоревшей. Полицейские установили личность предполагаемого угонщика, им оказался 32-летний житель Каменского района, который ранее уже был судим.

Как оказалось, мужчина был пьян, он угнал машину, чтобы вернуться домой, однако в дороге начал засыпать и остановился у села Загоскино. Уснул с зажженной сигаретой. Салон начал гореть. Мужчина оставил горящую легковушку и ушел.

Возбудили уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.