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Левин принял участие во встрече Путина с руководством Федерального Собрания

26 декабря в 16:45 156 просмотров

Депутат Госдумы от Пензенской области Леонид Левин 25 декабря принял участие во встрече президента России Владимира Путина с руководством Федерального Собрания.

В ходе встречи участники подвели итоги деятельности российского парламента и обсудили приоритетные задачи на 2018 год, сообщили в общественной приемной депутата.

Президент поблагодарил Федеральное Собрание за важные решения в области экономики, социальной сферы, в области внешней политики, в сфере безопасности, а также выразил благодарность за работу над бюджетом 2018-го и двух последующих годов.

«Считаю важным также и хочу тоже сказать вам спасибо за то, что вы достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии. Более широкое использование материнского капитала, семейного, и все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная — все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Президент также коснулся темы законодательства об иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Мы не собирались и не делаем этого — не ограничиваем свободы граждан. Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался. А именно: исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь. Нам ни в коем случае нельзя сужать пространство, свободу в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в Сети, социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь, в том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут вести себя в ходе президентской избирательной кампании», — пояснил Владимир Путин.

Леонид Левин прокомментировал результаты встречи.

«Президент справедливо обратил внимание на то, что российский аналог американского закона заметно мягче. В этой связи важно отметить, что законопроект, уточняющий регулятивные меры для иноагентов, уже внесен в Государственную Думу группой депутатов и сенаторов, и мы рассчитываем на его принятие в январе 2018 года. В результате российским парламентом будет создана полная система «зеркальных мер», которые позволят обеспечить достойный ответ на преследования РТ и Спутника в США», — отметил он.


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