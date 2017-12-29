Продавцы кремов наживаются на флаконах с «трупами»? Интервью с ученым из Пензы

Правдивы ли рекламные лозунги об омоложении стволовыми клетками, когда ученые научатся создавать органы с нуля и как продавцы кремов наживаются на «флаконах с клеточными трупами»? Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой рассказала уроженка Пензенской области, старший научный сотрудник университета им. Сеченова Анастасия Шпичка.

Журналист информагентства побеседовала с сотрудницей Отдела современных биоматериалов в преддверии ее публичной лекции в Пензе на тему «С надеждой на искусственную печень. Какое будущее обещает нам регенеративная медицина?».

— Регенеративная медицина напрямую связана с таким понятием, как стволовые клетки. Что они собой представляют и как с их помощью можно восстановить поврежденную ткань, орган?

— Стволовые клетки — это, грубо говоря, «универсальные» клетки, они в свое время дали начало всем другим клеткам в организме. И даже во взрослом состоянии у нас они сохранились. В частности, их можно выделить из костного мозга, жировой ткани, пульпы зуба. Так как они «универсальны», то могут дать начало любой ткани. Когда происходит повреждение, то нам нужно восстановить ткань, и, по сути, они могут быть источником ткани, которую нам нужно вылечить.

— Реклама омоложения и лечения стволовыми клетками вызывает огромный интерес у людей. Насколько это реально? Как не стать жертвой спекуляции на этой теме?

— Клеточные технологии применяются давно, и даже в моем опыте есть клинические случаи излечения пациента при помощи стволовых клеток. Единственное — здесь нужно понимать, что это не панацея. Нужно, в первую очередь, обратить внимание на то, какой центр оказывает данные услуги. Не стоит покупаться на коммерческие предложения, следует тщательно проверять все. Сейчас было изменено законодательство, и пока ни один центр не получил разрешение на клиническое применение.

— То есть в сфере косметологии эта технология может применяться и давать реальный результат?

— Относительно сферы косметологии — это, конечно, больше рекламные трюки. Когда я говорю о клеточных технологиях, я имею в виду лечение рака, нейродегенеративных заболеваний и травм тканей и органов.

— То есть всевозможные крема для омоложения, якобы с использованием стволовых клеток, — все это не более чем рекламный ход?

— Да, все это бессмысленные вещи и уловки маркетологов.

— А в их составе действительно содержатся стволовые клетки или это тоже обман?

— Если они там даже есть, то они бесполезны. Когда мы лечим человека при помощи стволовых клеток, то это, как правило, только что приготовленная клеточная суспензия.

Клетки там находятся в особой питательной среде, все это упаковывается в асептических условиях и уже непосредственно доставляется к месту, где будут осуществляться манипуляции. А в кремах… Возможно, они могут оказывать определенные эффекты, но я не думаю, что настолько хорошие, как говорят в рекламе, и, определенно, — за счет других компонентов крема.

— Значит, если эти клетки окажутся в неблагоприятной среде, то они просто погибнут и будут бесполезны?

— По сути, да. В кремах, какими бы дорогими они не были, зачастую используются различные консерванты и другие вещества, которые оказывают губительное действие на клеточную суспензию, и поэтому клеткам там не выжить. Будет просто большое количество «трупиков» во флаконе с кремом — и не более того.

— Можете перечислить все сферы, в которых можно применять клеточные технологии?

— Я бы их так разделила. Есть клеточные технологии, а есть тканевая инженерия. Когда мы говорим о клеточных технологиях, то зачастую подразумеваем использование суспензии клеток, например, стволовых. Когда мы говорим о тканевой инженерии, то зачастую это те же клетки, но помещенные либо в гель, либо на матрицу, и которые уже могли быть имплантированы, например, человеку.

Если мы говорим о применении этих двух направлений более широко, то их возможности удивительны. В Первом Московском медицинском университете им. И. М. Сеченова , где я работаю, они достаточно широко применяются, например в урологии. Совместно с Институтом фотонных технологий РАН мы создаем различные тканеинженерные конструкты, где они обеспечивают нас материалом, а мы высаживаем клетки и имплантируем пациенту. Кроме того, в составе нашего коллектива есть люди, которые первые в России начали развивать направление по выделению коллагена и разработке препаратов на его основе — проф. Л. П. Истранов и Е. В. Истранова . Например, сейчас с использованием матрицы, которую он разработали, мы начали клинические испытания по лечению структуры уретры.

При помощи клеточных технологий и тканевой инженерии лечат травмы позвоночника, печени, почки, постинфарктное состояние, заболевания иммунной системы. Список можно продолжать долго.

— Лечение с использованием клеточных технологий наверняка стоит огромных денег. Реально ли обычному человеку его получить и куда можно обратиться? В какие деньги может вылиться лечение, если пойти в частную клинику?

— Только с этого года вступил в силу закон об обороте клеточных продуктов, что обеспечило нам правовую базу их производства и использования. Если мы говорим о лечении в Сеченовском университете, то оно бесплатно для пациента и в порядке эксперимента. Сейчас это клинические испытания; обеспечивается полное страхование в случае каких-то непредвиденных ситуаций, все манипуляции и наблюдение за пациентом проводятся бесплатно. Но они скоро завершатся, и тогда все результаты будут транслированы в клиническую практику согласно закону.

— Возможно ли, что такие услуги когда-нибудь начнут оказывать бесплатно, в бюджетных организациях?

— Думаю, это все вполне реально. Сейчас проводятся клинические испытания, они через какое-то время завершатся. Встает вопрос об организации производства такого рода продуктов. Я думаю, что в ближайшие 10 лет реально будет бесплатно получить такое лечение. Но сейчас, когда не налажено массовое производство клеточных продуктов, речь идет не о рядовых больницах. Только топовые организации могут себе позволить обеспечить все условия, согласно законодательству. Но ситуация будет меняться в лучшую сторону, такое лечение станет доступнее.

— В теме вашей лекции заявлена именно искусственная печень. Связано ли это с тем, что это единственный орган человека, который может восстанавливаться? Можно ли говорить о том, что в перспективе мы сможем создавать искусственные легкие, почки, сердце и другие органы, восстанавливать их?

— Относительно печени — если честно, это было сказано больше для привлечения внимания, поскольку впереди — новогодние праздники и люди беспокоятся о своем здоровье. На самом деле, тканевая инженерия и проблема создания искусственно выращенных тканей и органов гораздо шире. Например, уже был создан мочевой пузырь и имплантирован, пациент жив и прекрасно себя чувствует. Операция была проведена американским доктором Энтони Аталой. Есть работы по созданию кожи, трахеи, легких. Идет упорная работа над всеми органами.

Конечно, если мы говорим о почках и сердце, то это достаточно сложная система, и в ближайшие 10 лет не стоит ожидать, что их создадут с нуля. Но какие-то более простые вещи вполне реальны. Например, кровеносные сосуды, кость, хрящ.

— Вы сказали о том, что в США успешно проводят такие эксперименты. А что касается России — чем наши ученые в области регенеративной медицины могут похвастать?

— Сфера регенеративной медицины у нас сейчас только выходит из тени, проводится очень много исследований. Пальму первенства здесь взял Сеченовский университет, в 2016 году был создан Институт регенеративной медицины. Мы пытаемся не только перенять опыт зарубежных коллег, но и работаем над своими уникальными проектами. Например, я уже упоминала о воссоздании стенки уретры.

Вообще в России регенеративная медицина развивалась очень давно, просто тогда еще все имело другие названия. Понятие о стволовых клеток ввел русский ученый Александр Александрович Максимов. Очень интересны эксперименты по трансплантации, проведенные Владимиром Петровичем Демиховым. Конечно, в определенный период мы сдали свои позиции, но, тем не менее, сейчас активно пытаемся не просто догнать Запад, а развивать свой собственный путь.

— Можно ли с помощью клеточных технологий в перспективе как-то повлиять на увеличение продолжительности жизни человека? Стволовые клетки часто ассоциируют с омоложением ткани…

— Вообще цель регенеративной медицины — это не столько борьба со старением, а в большей степени- восстановление утраченных органов и тканей или их функций. Вопросов старения мы, конечно, касаемся несколько опосредованно. Но, тем не менее, все это взаимосвязано: мы восстанавливаем ткани и органы, и, соответственно, они могут дольше выполнять свою функцию.

ИА «Пенза-Пресс» выражает благодарность организаторам лекций в интеллектуальном парке «Академия» за помощь в организации интервью.