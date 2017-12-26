В Лунинском районе усилили меры профилактики правонарушений

Участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения здорового и безопасного отдыха детей и подростков в зимние каникулы, а также организации профилактической работы с теми, кто злоупотребляет алкоголем, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

По итогам заседания они разработали дополнительные меры в части организации рейдовой работы и индивидуальной профилактики с неблагополучными семьями и лицами, склонными к правонарушениям.

Во второй части заседания члены совета общественности провели показательную профилактическую работу с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Им оказали социальную помощь и предложили возможность трудоустройства.