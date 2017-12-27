На 93-м году жизни скончался композитор Владимир Шаинский, об этом сообщает телеканал «360».

Владимир Шаинский умер 26 декабря после продолжительной болезни.

Все дети, которые выросли в России и Советском Союзе, знали его музыку к песням из мультфильмов. Среди них — «Песня мамонтенка» и «Чунга-Чанга», «Антошка» и «Песенка крокодила Гены».

Владимир Шаинский с детства занимался музыкой, он учился играть на скрипке в музыкальной школе при консерватории.

В 1945 году композитор поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет. Несколько лет он работал с Леонидом Утесовым.

Первым самостоятельным произведением Владимира Шаинского стали струнный квартет в 1963 году и симфония, которую он написал в 1965 году. Но известность ему принесли детские песни, а также музыка к фильмам и мультфильмам, которую каждый могу узнать с первых нот.