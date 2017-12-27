Вам будет интересно
Наши новости
Нападающий «Северстали» не сыграет против «Амура»
Жителям Саратова раздадут кормушки для птиц
В 2018 году ожидается рост расходов россиян
Стаж для выхода на пенсию в России предложили увеличить с 7 до 30 лет
В России хотят снизить крепость водки
Михаил Шуфутинский ждал рейса на ступеньках аэропорта
Дед Мороз подарил Кадырову жилетку помощника по добрым делам
В Саратовской области приступили к строительству 160-метрового моста
Победителем шоу «Успех» стал оппонент Гнойного
Россия получила рекордное число волонтеров на ЧМ-2018

Скончался композитор Владимир Шаинский

26 декабря в 17:59 360 просмотров
, об этом сообщает телеканал «360».

" data-title="Скончался композитор Владимир Шаинский — Пенза-пресс, рунет за день">

На 93-м году жизни скончался композитор Владимир Шаинский, об этом сообщает телеканал «360».

Владимир Шаинский умер 26 декабря после продолжительной болезни.

Все дети, которые выросли в России и Советском Союзе, знали его музыку к песням из мультфильмов. Среди них — «Песня мамонтенка» и «Чунга-Чанга», «Антошка» и «Песенка крокодила Гены».

Владимир Шаинский с детства занимался музыкой, он учился играть на скрипке в музыкальной школе при консерватории.

В 1945 году композитор поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского на оркестровый факультет. Несколько лет он работал с Леонидом Утесовым.

Первым самостоятельным произведением Владимира Шаинского стали струнный квартет в 1963 году и симфония, которую он написал в 1965 году. Но известность ему принесли детские песни, а также музыка к фильмам и мультфильмам, которую каждый могу узнать с первых нот.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60