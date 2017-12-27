В Пензе назвали спортсмена и тренера года

26 декабря во дворце спорта «Буртасы» подвели спортивные итоги 2017 года. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который вручил награды победителям в десяти номинациях.

Впервые мероприятие, которое стало уже традиционным, открыл парад региональных федераций по видам спорта. Среди них — федерации авиамодельного спорта, автомобильного спорта, айкидо, альпинизма. Затем к собравшимся обратился Иван Белозерцев, губернатор поблагодарил пензенских спортсменов за достижения и вручил награды.

«Подводя итоги года, мы видим, что регион развивается. Особую гордость вызывают победы наших спортсменов. Все это, благодаря большому труду самих спортсменов, тренеров, родителей, которые приводят в спортшколы детей с раннего возраста.

Перед нами стоит задача — создать все условия для того, чтобы как можно больше детей приходили в секции», — сказал он.

Спортсменом года стала мастер спорта России, пловчиха Ольга Ключникова, тренером года признали заслуженного тренера страны по плаванию Галину Долгову. Номинацию «Олимпийская надежда» присудили трем спортсменам: художественной гимнастке Елизавете Богацковой, чемпиону Европы по плаванию на короткой воде Александру Харламову, а также мастеру спорта России международного класса, велогонщице Наталье Афремовой.

«Открытием года» стали мастер спорта по плаванию Егор Павлов и игрок мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Мария Самойлова. Кроме того, «Лагуна-УОР» одержала победу в номинации «Команда года».

Лучшим президентом региональной спортивной федерации года стал экс-руководитель федерации каратэ Пензенской области Аркадий Кривцов, который трагически погиб в 2017 году в аварии. Награду получил его сын Геннадий Кривцов.

Также награду вручили по номинациям: «Спортивная школа года — 2017», «Лучший спортивный журналист — 2017», «Федерация года — 2017» и «Лучший руководитель спортивного сооружения Пензенской области 2017».

Праздник завершился показательными выступлениями по спортивной и художественной гимнастике и каратэ.