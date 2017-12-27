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В Пензе для предпринимателей увеличат количество бесплатных семинаров (видео)

26 декабря в 20:33 238 просмотров
, которое прошло в мэрии. На встрече подвели итоги 2017-го и определили планы на 2018 год.

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Представители малого и среднего бизнеса Пензы получат еще большую поддержку от городской власти. Об этом говорили на заседании совета по инвестиционному развитию и предпринимательству, которое прошло в мэрии. На встрече подвели итоги 2017-го и определили планы на 2018 год.

Перед руководством города стоит задача — еще активнее стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев на заседании Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству. Власть заинтересована в том, чтобы пензенский бизнес процветал, ведь в этом году за счет налоговых поступлений от индивидуальных предпринимателей городской бюджет получил прибавку к доходной части. Увеличение составило 180 миллионов рублей. Сейчас в Пензе работают более 32 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальные предприниматели. В этом году их количество увеличилось на 2000.

«Это больше, чем в прошлом году, хотя часть субъектов прекратила свою деятельность. И, учитывая сегодняшнюю ситуацию в целом по России, это хороший шаг», — сказал Виктор Кувайцев.

В первую очередь обещают поддержать предпринимателей, которым уже тесно на российском рынке. Для них в 2018-ом увеличится число бесплатных семинаров и консультаций. Особое внимание уделят сертификации продукции на соответствие европейским нормам и практике бизнес-торговли с Китаем.

«Наши предприятия умеют продавать продукцию странам бывшего Советского Союза, но также важно научиться сотрудничать со странами дальнего зарубежья, в первую очередь с Китаем, так как он является трендом», — сказал первый заместитель председателя пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Паршин.

Как отметили, еще один эффективный инструмент развития предпринимательства в масштабах мирового рынка — это бизнес-миссии. Для налаживания деловых контактов за рубежом на 2018 год запланировано шесть поездок пензенских предпринимателей, сообщает телеканал «Экспресс».


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