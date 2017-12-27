В кузнецкий завод по производству поролона инвестируют 500 млн руб (видео)

В 2017 году в Кузнецке был построен и начал свою работу распределительный центр одной из крупнейших российских торговых сетей. Объем инвестиций составил более 700 миллионов рублей, создано 400 рабочих мест. В 2018 году основное внимание властей города будет направлено на масштабный инвестиционный проект. В ходе визита губернатора в Кузнецк шла речь о реализации планов по производству поролона.

Инвестиционный проект по созданию предприятия, которое станет крупнейшим производителем поролона в Поволжье, реализуется на площадях бывшего завода радиоприборов. Производственную площадку посетил губернатор Иван Белозерцев. Он пообщался с представителями инвестора. При выборе места для размещения цехов, изучив условия, они отдали предпочтение именно Кузнецку.

«Впоследствии они пришли к пониманию, что это самый лучший вариант и хороший проект. Кузнецк может поставить сюда хорошие кадры для работы на предприятии», — сказал губернатор.

Тема подготовки кадров была одной из основных в ходе встречи. Также губернатору сообщили, что ведутся внутренние отделочные работы и начинается монтаж оборудования. Кроме поролона, планируется производить и матрасы. Объем запланированных в 2018-м инвестиций составит более 500 миллионов рублей. В общей сложности, на предприятии будет работать около 600 человек. В числе приоритетных этот проект обозначил глава администрации Сергей Златогорский.

«Во-первых, нужно продолжить работу по оказанию содействия субъектам бизнеса по реализации наиболее важных инвестиционных проектов. Во-вторых, содействовать развитию жилищного, делового и промышленного строительства за счет проектно-инженерной подготовки к освоению бывшего аэродрома и других инвестиционных площадок», — сказал Сергей Златогорский.

Всего в реестре инвестиционных проектов администрации Кузнецка более 70 пунктов. Ход их реализации обсуждается на заседаниях штаба по развитию экономики. Принятые на заседаниях решения позволили обеспечить оперативное решение вопросов по развитию бизнеса.

«В агентстве по развитию предпринимательства был большой семинар по развитию бизнеса. Нас учили и предлагали различные формы помощи. Власть идет на контакт, нам очень приятно», — рассказала предприниматель Вера Ильдейкина.

В 2017 году в Кузнецке было создано 926 рабочих мест, что на 200 больше, чем в 2016-м. В расширение и модернизацию мебельных производств было инвестировано около 200 миллионов рублей. С потенциальными инвесторами подписано 26 договоров, сообщает телеканал «Экспресс».