Жительнице Тамалинского района встретить любовь помог… бывший муж

В Пензенской области четыре года назад супруги Максим и Наталья Казаковы нашли друг друга из-за удачного стечения обстоятельств. Но на этом сюрпризы судьбы не закончились: в счастливой семье дважды родилась двойня.

Супруги Казаковы живут в Тамале в большом уютном доме, который им любезно предоставили их знакомые. Пока муж Максим на работе, а девочки-близняшки, двухлетние Ксюша и Маша, — в детском саду, Наталья Казакова сидит с малышами: 11-месячными Степой и Мишей.

Когда я приехала к ним, молодая мама ни на шаг не отходила от мальчиков, внимательно следила за ними, на протяжении нашего с ней разговора она практически не выпускала их из объятий. Сейчас, оглядываясь в прошлое, женщина не может себе представить, как сложилась бы ее жизнь, если бы не простая случайность, перевернувшая все с ног на голову.

— В тот день, 16 ноября 2013 года, мой бывший муж, возвращаясь с заработков из Москвы, не доехал до Ртищева, где мы тогда жили, а застрял в городе Белинском и не мог оттуда уехать, — начала свой рассказ Наталья Казакова. — Так получилось, что, кроме меня, никто другой не мог его оттуда забрать, и я отправилась выручать бывшего, туда, где ни разу не была и не имела ни малейшего представления о том, как добраться до места.

Поскольку в Белинском Наталья оказалась впервые, а навигатора в машине не было, она, что вполне ожидаемо, заблудилась. Поскольку путь до Белинского проходил через Тамалу, именно там Наталья, до этого не покидавшая пределы родного Ртищево, и застряла. Неизвестно, сколько бы она еще там плутала, если бы не подоспевший ей на выручку молодой человек. Вспоминая об этом, молодая мама призналась, что в тот момент и подумать не могла, что случайный прохожий, этот отзывчивый парень, станет ее будущим мужем.

— Он просто проходил мимо, — поделилась воспоминаниями женщина. — Увидел, что я в панике бегаю возле машины, кому-то звоню и пытаюсь понять, что делать дальше, подошел ко мне и спросил, не нужна ли мне помощь. Я объяснила ситуацию, сказала, куда еду. Максим сначала объяснил на словах, как проехать в Белинский, но я совсем не ориентировалась, и, несмотря на то, что его объяснения были вполне понятны, попросила его показать дорогу. Максим согласился, сел в мою машину, и в Белинский мы поехали вместе.

Выручив бывшего мужа из беды, молодые люди расстались, однако ненадолго. Спустя некоторое время после их знакомства отзывчивый молодой человек из Тамалы объявился снова.

— Максим нашел меня в социальных сетях, написал мне и мы начали переписываться, — пояснила Наталья Казакова. — Виртуальное общение перешло в реальность, мы стали встречаться и уже через месяц начали жить вместе, а через год расписались. Свадьбы как таковой у нас не было, в то время столько всего навалилось, некогда было устраивать пышную церемонию, да и, как мне кажется, ни к чему это все: главное, что мы, наконец, вместе и это зафиксировано официально.

— Мой бывший муж не хотел развода и предпринимал всяческие попытки вернуть меня, — поделилась воспоминаниями Наталья. — Но они не увенчались успехом, и в итоге мы развелись в течение месяца, несмотря на его протест. На момент моей встречи с Максимом между нами все уже было кончено. Сейчас у него своя семья, он женат, планирует завести со своей нынешней женой совместных детей, и я искренне рада за него.

У Натальи от первого брака остался сын, Максим же, который до встречи с Натальей тоже был женат, детей не имел, но очень мечтал о ребенке. Поэтому, когда в первый же год их брака Наталья забеременела, его радости не было предела, ведь он думал, что, возможно, страдает бесплодием.

— Когда я узнала, что жду ребенка, я старалась быть очень осторожной да и муж берег меня и буквально на руках носил, — улыбнулась молодая мама. — Помню, когда еще не было известно, кто у нас будет, Максим говорил: «Вот увидишь, будет двойня». Я тогда понятия не имела, с чего он это взял, и зачем он это сказал, поэтому особо не придала этим словам значения. А потом уже, когда сказанное им в точности сбылось, Максим пояснил, что у него в роду часто рождались двойни.

Несмотря на то, что выносить к сроку женщина не смогла и роды были экстренными, в июле 2015 года на свет появились две замечательные девочки, близнецы, которых счастливые родители назвали Марией и Ксенией. Максим и Наталья не могли нарадоваться на малышек: такое счастье, да еще и в двойном экземпляре. Супруги и подумать не могли, что через полтора года судьба преподнесет им очередной подарок, и история снова повторится.

— Если девочек мы планировали и очень ждали, то мальчики появились у нас совершенно неожиданно, нам казалось, двоих нам вполне хватит, а тут такая новость: и снова двойня! — засмеялась Наталья Казакова. — Такая радость в двойном экземпляре, да еще и два раза, чуть ли не подряд — это настоящее чудо, по-другому и не скажешь!

Вторые роды прошли без каких-либо сложностей, и вот 27 декабря 2016 года в семье Казаковых -очередное пополнение, на этот раз мальчики, не близнецы, но очень похожие между собой. Малышам родители дали имена Степан и Михаил.

Но не всем счастье Казаковых пришлось по душе. Среди знакомых семейства нашлось немало тех, кто не считал правильным, что в одной семье столько детей.

— Многие говорили нам: «Пять детей в семье, куда вам столько?» и прочее в таком роде, — рассказала моя собеседница. — Но мы никого не слушаем. Да, нам бывает непросто, у наших родителей нет возможности нам как-то помочь, но мы вполне справляемся сами: Максим работает водителем на элеваторе и получает неплохо, плюс он очень много помогал мне, когда девочки еще не ходили в детский сад и я сидела с четырьмя детьми.

Сережа, самый старший, ребенок, несмотря на то, что ему всего одиннадцать, чувствует, что он старший и заботится о младших, помогает по хозяйству, чем очень облегчает мне задачу. В общем-то мы сталкиваемся с такими же трудностями, что и все остальные, но ни на что не жалуемся и помощи ни от кого не ждем. У нас свой огород, куры. Мы хоть и небогаты, но стараемся обеспечить детей всем необходимым.

Несмотря на то, что семейство не бедствует, есть вопрос, который на данный момент в их семье — один из самых актуальных: у них пока нет своего собственного жилья. Но мир — не без добрых людей.

— Дом, в котором мы сейчас живем, нам не принадлежит, — пояснила Наталья Казакова. — Раньше мы жили у родственников Максима, но поскольку там не проведена вода, находиться с маленькими детьми было очень тяжело, в итоге мы съехали. Знакомые, узнав о том, что мы ищем подходящую для проживания с детьми жилплощадь, предложили нам свой пустующий дом. Здесь мы живем уже год. Денег с нас за это не берут, так что за жилье мы не платим, живем как в гостях. А хотелось бы свить свое семейное гнездышко и ни от кого не зависеть.

Построить собственный дом — это самая заветная мечта семьи Казаковых. К этой цели они идут на протяжении трех лет, и за это время они успели многое сделать для осуществления своей мечты.

— Фундамент мы заложили еще в 2014 году, — сообщила моя собеседница. — Рабочих нанимать слишком дорого, так что Максим строит этот дом один. В постройку мы вложили собственные средства, то, что успели накопить, плюс — материнский капитал. Если говорить о том, как обстоят дела у нас сейчас, то, можно сказать, практически все готово: все отделочные работы позади, остался только косметический ремонт. Если все сложится благоприятно, то в наш собственный дом мы сможем въехать уже летом следующего года. Надеюсь, так и случится.

Новый дом рассчитан на большую, однако об очередном пополнении семейства речи уже не идет.

— Третья двойня — это, наверное, уже перебор, — засмеялась Наталья Казакова. — Мне хочется все-таки сконцентрироваться на воспитании тех, кто у нас уже есть. Хотя, конечно, в жизни чего только не бывает.

Говоря о неожиданных поворотах судьбы, женщина призналась, что 16 ноября, в день моего приезда к ним, пара отмечает годовщину со дня знакомства.

— Ровно четыре года прошло с тех пор, как мы с Максимом повстречали друг друга, а словно это было вчера, — сказала молодая мама. — И за это время наши чувства нисколько не ослабли, а, наоборот, окрепли. Уверена, нас ждет не один десяток таких вот годовщин.

Анна ЛОГИНОВА



Газета «Репортер.Пенза»