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Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров

27 декабря в 14:35 302 просмотра
, ведущих блоги.

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По итогам года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в 20-ку самых цитируемых глав регионов, ведущих блоги.

По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 85,64 Иван Белозерцев занял 16 место. В частности, СМИ активно цитировали сообщение губернатора из Twitter о том, что в январе 2017 года вводится режим повышенной готовности в регионе в связи с нарушением теплоснабжения в Пензе после аварии на ТЭЦ-1.

Первое место в годовом рейтинге занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (6 558,96), в тройке лидеров также — мэр Москвы Сергей Собянин (4 377,66) и глава Республики Крым Сергей Аксенов (1 383,31).


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