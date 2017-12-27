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В Пензе МРЭО обнародовал график работы в новогодние праздники

27 декабря в 14:46 344 просмотра
, приуроченные к Новому году, изменится график работы МРЭО ГИБДД.

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В Пензе в праздничные дни, приуроченные к Новому году, изменится график работы МРЭО ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, 3, 4 и 5 января рабочий день будет с 9.00 до 18.00, а 6 января рабочий день будет укороченным — с 8.00 до 16.00.

Выходные дни — 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января.


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