Разрушила семью той, что пыталась влезть в мою жизнь

Одна из наших пензенских читательниц, представившись Еленой, отправила письмо со своей историей, чтобы показать тем женщинам, которые прошли через ту же ситуацию, как нужно уметь постоять за себя.

«Когда я обнаружила в личных сообщениях аккаунта мужа во «ВКонтакте» любовную переписку с другой женщиной, нашему сыну было всего два месяца. Разлучницу я сразу узнала. Они встречались и раньше, еще до меня, когда мой благоверный был женат на своей бывшей.

И он мне даже рассказывал про нее. Мол, бывшая жена - стерва, слова хорошего не дождешься. А эта дамочка бежала по первому звонку, хотя сама была замужем, у нее даже маленькая дочка есть. Но из-за нее он не разводился. Развелся из-за меня. Через два месяца мы поженились. Еще через год родился наш сын.

Увидев их переписку, я просто рассвирепела. Подруги советовали не раскрывать все карты сразу. Но я — человек прямой. В тот же вечер ткнула в этот монитор, потребовала объяснений. Муж покраснел со стыда, стал что-то невнятно отвечать, потом расплакался, сказал, мол, бес попутал, очень сожалел, стоял на коленях.

Я плакала, но простила. Он прямо при мне написал ей, что больше никаких встреч не будет, что любит только жену, то есть меня. С тех пор мы жили и живем душа в душу. Но обида на эту неудачницу, которая бегала к женатому, осталась.

Спустя полтора года я все-таки решилась найти ее мужа — это оказалось совсем несложно — и познакомиться с ним. Сначала «лайки» в соцсетях, затем — знакомство, только через три месяца. Не такой шустрый, как мой. Однако, увидев его, я поняла, что не смогу изменить мужу.

Посидели в ресторане и разошлись. Хотя он, конечно, уже был настроен на продолжение вечера и стал все активней писать мне в соцсетях. Я же поняла, что зря все это затеяла и в итоге скинула ему старую переписку своего мужа и его жены. Больше он мне ничего не писал. Боялась, что решит выяснить отношения с моим супругом. Но он просто развелся со своей женой. И все.

Та потом жаловалась моему мужу, но мне не стыдно. Соблазнять женатого мужчину да еще и в то время, когда его жена в декрете, — это настоящее преступление. Пусть отвечает. А я же доказала и себе, и всем, что могу постоять за свое счастье».

Газета «Репортер. Пенза»