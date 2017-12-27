Стрючков прокомментировал информацию о росте заболеваемости СПИДом

«У нас один возбудитель общественного спокойствия — господин Олейник [экс-президент общественного фонда «АнтиСПИД"]. У нас абсолютно все нормально. Проблема есть на земном шаре, заболеваемость будет расти еще больше. Но та ситуация, которая есть, целиком находится под контролем, все профилактические мероприятия проводятся по стандартам и нормативам федерального центра, лечение и выявление стопроцентно обеспечено. Эту тему взять и убрать нельзя, но в Пензенской области нет никакой катастрофы», — отметил министр.

По данным Роспотребназдора, за 11 месяцев текущего года среди постоянного населения Пензенской области зарегистрировано 396 новых случая ВИЧ-инфекции, показатель — 29,5 на 100 тысяч населения, что на 10,1% выше аналогичного периода 2016 года. Из числа выявленных ВИЧ-инфицированных: 4 случая (2,12 на 100 тысяч) — дети до 14 лет и 2 подростка (6,59 на 100 тысяч).

Сергей Олейник неоднократно поднимал тему роста заболеваемости СПИДом. По его словам, намаловажную роль здесь играет профилактика. В частности, он предлагал обеспечить молодежь дешевыми презервативами, реализовать программу обмена шприцев и игл.

О профилактике ВИЧ, о том, как проходит лечение и кто рискует заразиться, читайте здесь.