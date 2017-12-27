В Пензе наградили лучших работников предприятий

В Пензе в детской музыкальной школе № 1 торжественно наградили лучших работников.

Благодарности губернатора и главы администрации Пензы получили лучшие работники предприятий, организаций и учреждений, которые добились в 2017 году высоких показателей, принимали участие в общественной жизни и внесли большой вклад в развитие города, сообщает пресс-служба мэрии.

Награждаемых поблагодарили за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, мира, дальнейших успехов в работе и благополучия.

Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом.