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В Пензе наградили лучших работников предприятий

27 декабря в 15:08 332 просмотра

В Пензе в детской музыкальной школе № 1 торжественно наградили лучших работников.

Благодарности губернатора и главы администрации Пензы получили лучшие работники предприятий, организаций и учреждений, которые добились в 2017 году высоких показателей, принимали участие в общественной жизни и внесли большой вклад в развитие города, сообщает пресс-служба мэрии.

Награждаемых поблагодарили за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, мира, дальнейших успехов в работе и благополучия.

Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/nagrazhdenie_sostoyalos/

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