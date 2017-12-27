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На канале РЕН ТВ в цифровом эфире начали размещать пензенскую рекламу

27 декабря в 15:02 302 просмотра

Пензенцы могут узнавать о товарах и услугах местных компаний теперь и в цифровом эфире канала РЕН ТВ.

Как сообщает гендиректор ООО «РКТВ «Мастер» Степан Парфенов, с 27 декабря на канале, входящем во второй цифровой мультиплекс, после прохождения всех тестовых процедур началось размещение врезок с местной рекламой.

«В следующем году планируется подключение второго мультиплекса не только для телезрителей Пензы, но и районов Пензенской области. Телевизоры жителей даже самых отдаленных населенных пунктов смогут принимать 20 обязательных общедоступных каналов цифрового эфирного вещания, в число которых входят СТС и РЕН ТВ», — отметил он.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0-fm-2939931/

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