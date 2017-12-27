На канале РЕН ТВ в цифровом эфире начали размещать пензенскую рекламу

Пензенцы могут узнавать о товарах и услугах местных компаний теперь и в цифровом эфире канала РЕН ТВ.

Как сообщает гендиректор ООО «РКТВ «Мастер» Степан Парфенов, с 27 декабря на канале, входящем во второй цифровой мультиплекс, после прохождения всех тестовых процедур началось размещение врезок с местной рекламой.



«В следующем году планируется подключение второго мультиплекса не только для телезрителей Пензы, но и районов Пензенской области. Телевизоры жителей даже самых отдаленных населенных пунктов смогут принимать 20 обязательных общедоступных каналов цифрового эфирного вещания, в число которых входят СТС и РЕН ТВ», — отметил он.