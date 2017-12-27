Стрючков назвал выходку с гробом у минздрава дешевкой

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков прокомментировал инцидент с гробом, который принесли к зданию минздрава активисты. Таким образом они якобы протестовали против высокой смертности.

На пресс-конференции 27 декабря министра спросили, как эта акция повлияла на него и на работу ведомства.

«Я сам себе удивился, что на меня это никак не повлияло. Я об этом услышал, когда мы проводили посвящение в профессию [акция проходила 15 декабря]. Это уже второй случай: ровно два года они здесь пикетировали.

Я буду говорить с двух позиций: как человек и как министр. Сегодня построение медицинской помощи осуществляется ровно в том формате, в котором осуществляется ее финансовое обеспечение. Более того, в рамках выделенных средств это единственный вариант, который обеспечивает необходимый показатель доступности и качества медицинской помощи. Ложные заявления о сокращениях не имеют никаких оснований. Я готов сесть за любой стол дебатов с любыми оппонентами и доказать на цифрах.

А то, что эти люди были в масках, на которых моя физиономия нарисована, может, они гордятся тем, что могут такую маску носить. Ради Бога, пусть поносят. Это дешевка, ни о чем. Мы даже не расстроились. Может, они наш рейтинг повысили тем самым», — ответил чиновник.

Напомним, активиста, организовавшего акцию, уже осудили. Ленинский районный суд оштрафовал его на 20 000 рублей за несогласованный пикет.