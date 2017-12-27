«МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России

Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced, обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах — больше, чем у любого другого оператора.

«МегаФон» запустил сеть LTE Advanced во всех регионах Сибирского филиала, куда входят девять субъектов Российской Федерации.

Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в четыре раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по числу действующих БС всех сетей (более 200 000).

В сети «МегаФон» на конец третьего квартала зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течении 2017-го года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале и составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.