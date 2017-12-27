В ПФР рассказали об индексации пенсий пензенцам в 2018 году

В пензенском областном отделении Пенсионного фонда РФ 27 декабря подвели итоги работы за 2017 год и рассказали о том, какие выплаты будут проиндексированы в 2018-м.

По словам руководителя отделения Пенсионного фонда Михаила Буданова, за год в области все выплаты производились своевременно, задолженности по пенсиям нет. Численность пенсионеров составляет 449,2 тыс. человек, или 33,5% от общей численности населения. Из них страховые пенсии получили 403 тыс. человек, по гособеспечению — 46,2 тыс. человек.

Были проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам (на 5,4%), социальные и по гособеспечению (на 1,5%). В результате размер выплат вырос на 511,38 руб., или 4,5%, и к концу года составил 11 тыс. 861,27 руб. Страховая пенсия составляет 12 тыс. 206,27 руб, по гособеспечению — 8 тыс. 897,23 руб.

Кроме того, в начале 2017 года все пенсионеры получили единовременную выплату — 5000 руб. Объем средств составил 2,2 млрд руб., их распределили между 447,1 тыс. человек.

«По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2018 году необходимо иметь не менее девяти лет стажа и 13,8 пенсионных баллов», — отметил Михаил Буданов.

В 2018 году запланирована индексация трех видов выплат: страховых пенсий неработающим пенсионерам и фиксированных выплат к ним с 1 января на 3,7%, социальных пенсий и пенсий по гособеспечению — с 1 апреля на 4,1%, и ежемесячных денежных выплат — с 1 февраля на 3,2%.

С 1 августа будут скорректированы пенсии работающих граждан.

«Выплаты не поднимутся более чем на три пенсионных балла. Стоимость балла в 2017 году равна 78,58 руб., значит, максимальная прибавка, на которую можно рассчитывать, — до 235,74 руб.», — уточнил руководитель отделения.