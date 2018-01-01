Организацию пензенского здравоохранения отметили независимые эксперты

Независимый институт экспертов во главе с Гузель Улумбековой [ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением] отметил высокий уровень организации пензенского здравоохранения.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр Владимир Стрючков.

«Профессор Улумбекова сделала срез по всей России и когда увидела Пензенскую область, изъявила большое желание сюда приехать и встретиться с губернатором. Она сказала: «Я даже не предполагала, что в Пензенской области возможно так эффективно расходовать те ресурсы, которые есть». Она изучила опыт наших управленческих решений, организационных моделей, функционалов», — рассказал журналистам чиновник.

По словам Владимира Стрючкова, в феврале на форуме Иван Белозерцев вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым будет докладывать о том, как удалось достичь таких успехов.

О том, чего удалось добиться в сфере здравоохранения Пензенской области, можно прочитать здесь.