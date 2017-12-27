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Telegram вошел в пятерку самых популярных мессенджеров

27 декабря в 16:31 200 просмотров
, позволяющие моментально обмениваться сообщениями становятся все популярнее. Одним из самых обсуждаемых приложений в 2017 году стал Telegram, сообщает телеканал «360».

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В эпоху цифровых технологий мессенджеры, позволяющие моментально обмениваться сообщениями становятся все популярнее. Одним из самых обсуждаемых приложений в 2017 году стал Telegram, сообщает телеканал «360».

Отличительной особенностью Telegram от конкурентов можно считать общение в формате публичных каналов. Самые популярные из них связаны с политикой и новостями.

Telegram вошел в десятку мессенджеров с самым большим числом активных пользователей по всему миру. За август 2017 года им воспользовались около 100 миллионов человек. На первых строчках в этой категории оказались WhatsApp и Facebook.

Ежедневно у Telegram появляется более 60 тысяч пользователей, что подтверждает его популярность.

Подробнее можно узнать на сайте телеканала «360».


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