Telegram вошел в пятерку самых популярных мессенджеров

В эпоху цифровых технологий мессенджеры, позволяющие моментально обмениваться сообщениями становятся все популярнее. Одним из самых обсуждаемых приложений в 2017 году стал Telegram, сообщает телеканал «360».

Отличительной особенностью Telegram от конкурентов можно считать общение в формате публичных каналов. Самые популярные из них связаны с политикой и новостями.

Telegram вошел в десятку мессенджеров с самым большим числом активных пользователей по всему миру. За август 2017 года им воспользовались около 100 миллионов человек. На первых строчках в этой категории оказались WhatsApp и Facebook.

Ежедневно у Telegram появляется более 60 тысяч пользователей, что подтверждает его популярность.

Подробнее можно узнать на сайте телеканала «360».