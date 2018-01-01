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Стрючков рассказал о новых объектах здравоохранения (видео)

1 января в 11:20 428 просмотров

В 2018 году в Пензенской области продолжится ремонт больниц и возведение ФАПов. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Владимир Стрючков.

Так, на ремонт больницы им. Семашко будет выделено 150 млн рублей.

«Думаю, к середине года мы получим современную офтальмологическую клинику на базе этой больницы. Данный вид медпомощи востребован», — отметил чиновник.

Также в планах — строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове, ремонт областной больницы им. Филатова, подготовка проектно-сметной документации на возведение реабилитационного центра, строительство хирургического корпуса в Кузнецке и др.

«Надеемся, что за два года корпус в Кузнецке мы построим. Будет проведен конкурс, инвестор есть. Это будет самое современное здание, превзойдет даже перинатальный центр», — рассказал Владимир Стрючков и добавил, что аналогичный корпус планируется возвести в Сердобске.

Кроме того, продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В 2018 году ФАПы и амбулатории врачей общей практики появятся в пяти селах: Старое Назимкино, Голицино, Верхняя Елюзань, Большой Вьяс и Мансуровка. Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


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