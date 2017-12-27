Под председательством Владимира Путина участники заседания рассмотрели вопрос инвестиционной привлекательности регионов.

Пензенскую область отметили в числе 23 субъектов-лидеров, реализовавших целевые модели в указанной сфере более чем на 90%, на сегодняшний день этот показатель составляет 95%, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Пензенский регион вошел в число девяти субъектов России, где подтверждено достижение показателя по утверждению нормативов градостроительного проектирования во всех городских округах и поселениях. А также в число 17 регионов, в которых приняты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и в число трех регионов, в которых приняты программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Также Пензенская область была включена в число восьми регионов, где правила землепользования и застройки соответствуют требованиям законодательства, среди 13 регионов, где сокращены сроки предоставления услуг по получению разрешения на строительство. Кроме того, область названа в числе девяти регионов, в которых для жилых объектов капитального строительства административным регламентом установлен срок 30 дней.

«Вышеназванные целевые показатели — это основа объективной оценки инвестиционного климата в регионе. Они свидетельствуют о том, насколько комфортно инвестору вести бизнес на территории Пензенской области — как быстро мы можем решить вопросы с оформлением необходимой документации при создании нового предприятия, подключением объекта к инженерной инфраструктуре. От этого зависит решение инвестора — станет ли он организовывать бизнес на Пензенской земле, будет ли расширять производство. Наша задача — работать так, чтобы эти решения принимались в пользу Пензенского региона», — отметил Иван Белозерцев.

На заседании повышение инвестиционной привлекательности регионов, формирование удобных, комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств определили как ключевое направление деятельности. А создание новых рабочих мест, повышение реальных зарплат и доходов граждан — как важнейший приоритет.

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов.

Улучшение делового климата требует системного подхода. Считаю исключительно важным, что в последние годы мы смогли реализовать именно такой подход. Усилия бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства стратегических инициатив — все это удалось объединить в рамках принципиально нового механизма. Имею в виду Национальную предпринимательскую инициативу, которая позволила расчистить федеральную нормативно-правовую базу, отменить более 50 административных процедур — избыточных, не играющих никакой содержательной роли, но при этом обременительных для бизнеса», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что с 2015 по 2017 годы время на подготовку документов и прохождение границы при экспорте товаров сократилось со 139 до 97 часов, нацелил на выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата.

На заседании Госсовета были представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.