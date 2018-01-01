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Глава пензенского отделения ПФР — об индексации пенсий в 2018 году

1 января в 14:26 384 просмотра

Руководитель Пензенского областного отделения Пенсионного фонда Михаил Буданов рассказал об индексации трех видов пенсий в 2018 году.

По его словам, сегодня страховые пенсии в Пензенской области получают более 403 тыс. человек — 90% от общего числа пенсионеров.

«С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих граждан будут увеличены на 3,7%, таким образом, с 1 января получат прибавку к пенсии более 342 тыс. человек. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц (был 4805,11 руб.). Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля). А средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 12953,97 рублей (был 12491,77 руб.)», — рассказал Михаил Буданов.

Что касается социальных пенсий, то с 1 апреля пензенцев ждет их увеличение на 4,1%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам. В среднем, выплаты увеличатся на 129,51 руб., и с 1 апреля их средний размер составит 9262 руб. (было 8897,23 руб.).

«Из общего числа получателей госпенсий (46 тыс. чел.) получателями социальных пенсий являются более 26 тыс. чел. К ним относятся дети-инвалиды, инвалиды (в том числе — с детства), лица, потерявшие кормильца, круглые сироты и другие. У них с 1 апреля увеличение, в среднем, составит 305 руб. (7746,80 руб. на апрель 2018-го)», — сообщил руководитель отделения.

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12577 рублей.

С 1 января 2018 года вступит в силу новый порядок выплаты пенсий пенсионерам, прекратившим работу или иную деятельность, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию. Выплата сумм страховой пенсии с учетом индексации будет производиться с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы или иной деятельности.

Новая норма будет реализована путем доплаты сумм страховой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

«Например, пенсионер прекратил работу в октябре 2017 года. Неработающим пенсионер будет числиться с ноября по итогам отчетности, представленной работодателем в декабре 2017 года. Решение о выплате страховой пенсии с учетом индексации будет вынесено территориальным органом ПФР в январе 2018 года. При этом за период с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018-го будет произведена доплата сумм страховой пенсии.

Если же пенсионер прекратил работу в сентябре 2017 года, то неработающим он будет числиться с октября 2017 года на основании отчетности работодателя, представленной в ноябре 2017 года. Решение о выплате сумм страховой пенсии с учетом индексации в отношении данного пенсионера вынесено в декабре 2017 года, то есть до вступления в силу закона № 134-ФЗ. Таким образом, оснований для доплаты пенсии с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, в данном случае не имеется», — пояснил Михаил Буданов.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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