Директор «Арциса»: Родители согласны с комиссией за школьное питание

В Пензе подвели итоги опроса родителей школьников по внесению изменений в правила работы системы «Электронная школа», согласно которым при пополнении счета будет взиматься комиссия.

Как сообщил директор МУП «Арцис» [оператор системы «Электронная школа» ] Юрий Анфалов, опрос проводился с 18 по 25 декабря совместно с управлением образования города. В опросе приняли участие 34 436 родителей, что составило 90% от их общего числа.

В итоге 67% (23 126 человек) согласились с изменениями. В результате 1 января изменения будут внесены, и при пополнении счета комиссия будет взиматься.

Однако в ряде случаев можно будет обойтись и без уплаты процентов.

«В целях повышения эффективности работы и качества обслуживания пользователей системы «Электронная школа», между МУП «Арцис» г. Пензы и ПАО «Сбербанк» достигнуто соглашение о приеме платежей в счет оплаты школьного питания с 26 декабря без взимания комиссии с помощью интернет-банка Сбербанк онлайн и услуги Автоплатеж, через устройства самообслуживания ПАО Сбербанк при оплате картой банка и наличными денежными средствами. При оплате в отделениях банка через менеджеров комиссия остается без изменений», — пояснил Юрий Анфалов.

Напомним, с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание, стала взиматься комиссия. 24 ноября появилась информация о том, что, по требованию прокуратуры, ее отменили. УФАС возбудило дело в отношении «Пензаплата» и банка «Кузнецкий».