В Пензе на территории детского сада появилось освещение

Родители воспитанников детского сада № 4 выразили благодарность мэру Виктору Кувайцеву за оперативное решение проблемы с дополнительным освещением, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Родители отметили, что в детский сад стало комфортно водить детей.

«Решив этот вопрос, вы помогли обеспечить детям с родителями безопасность и комфортное пребывание в вечернее время на внешней территории детского сада, а также снизить вероятность травматизма», — написано в обращении.

Письмо подписали 18 родителей.