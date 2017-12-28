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В Пензе на территории детского сада появилось освещение

27 декабря в 17:59 318 просмотров

В Пензе на территории детского сада № 4 сделали дополнительное освещение.

Родители воспитанников детского сада № 4 выразили благодарность мэру Виктору Кувайцеву за оперативное решение проблемы с дополнительным освещением, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Родители отметили, что в детский сад стало комфортно водить детей.

«Решив этот вопрос, вы помогли обеспечить детям с родителями безопасность и комфортное пребывание в вечернее время на внешней территории детского сада, а также снизить вероятность травматизма», — написано в обращении.

Письмо подписали 18 родителей.


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