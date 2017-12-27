Вам будет интересно
Наши новости
В Кузнецке вынесли приговор по факту массового отравления ромом
Жителю Каменского района за угон «шестерки» может грозить до 5 лет
Пензенец убил собутыльника кирпичом
В Пензе незаконный банк за четыре года получил 862 млн руб
Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги
В Кузнецке из-за поджога сгорели три квартиры
В Кузнецке ограбили продавца магазина
Пензячка фиктивно поставила на учет мигранта в своей квартире
Управляющий базы отдыха раскошелился для «иногородней делегации»
Мошенник из Пензы обвел вокруг пальца южанина

В Пензенской области разыскивают подозреваемого в совершении преступления

27 декабря в 17:33 128 просмотров

Полиция Земетчинского района Пензенской области разыскивает подозреваемого в совершении преступления.

Полицейские разыскивают 32-летнего жителя поселка Земетчино Александра Корешкова.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, он подозревается в совершении в сентябре 2017 года умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 180 см, среднее телосложение, волосы русые прямые, глаза голубые.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефонам ОМВД России по Земетчинскому району: 8−8412−630−197; 8−8415−52−18−59; 8−8415−52−15−58.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Пензенской области

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60