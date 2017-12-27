В Пензенской области разыскивают подозреваемого в совершении преступления

Полицейские разыскивают 32-летнего жителя поселка Земетчино Александра Корешкова.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, он подозревается в совершении в сентябре 2017 года умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 180 см, среднее телосложение, волосы русые прямые, глаза голубые.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемого, сообщите ее по телефонам ОМВД России по Земетчинскому району: 8−8412−630−197; 8−8415−52−18−59; 8−8415−52−15−58.