В Саратовской области вырастут тарифы на воду

Как сообщает «СарБК», концессионер «Саратовводоканала» — компания «Концессии водоснабжения-Саратов» повысит тарифы на услуги. 20 декабря принято постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

С 31 декабря 2017 года будут введены новые тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение: стоимость питьевой воды вырастет с 21,36 до 22 руб., на водоотведение — с 10,76 до 11,16 руб. за куб. м. С 1 июля 2018 г. произойдет еще одно повышение тарифа. Вода станет стоить уже 23,74 руб., водоотведение — 11,94 руб.