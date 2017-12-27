Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе на территории детского сада появилось освещение
Череповецких спасателей поздравили с профессиональным праздником
Директор «Арциса»: Родители согласны с комиссией за школьное питание
Пензенская область — в числе 23 лидеров по инвестпривлекательности
В ПФР рассказали об индексации пенсий пензенцам в 2018 году
«МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE-A в России
Стрючков назвал выходку с гробом у минздрава дешевкой
В Пензе наградили лучших работников предприятий
Стрючков прокомментировал информацию о росте заболеваемости СПИДом
В Пензе МРЭО обнародовал график работы в новогодние праздники

В Саратовской области вырастут тарифы на воду

27 декабря в 17:35 92 просмотра

В Саратовской области введут новые тарифы на питьевую и техническую воду.

Как сообщает «СарБК», концессионер «Саратовводоканала» — компания «Концессии водоснабжения-Саратов» повысит тарифы на услуги. 20 декабря принято постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области.

С 31 декабря 2017 года будут введены новые тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение: стоимость питьевой воды вырастет с 21,36 до 22 руб., на водоотведение — с 10,76 до 11,16 руб. за куб. м. С 1 июля 2018 г. произойдет еще одно повышение тарифа. Вода станет стоить уже 23,74 руб., водоотведение — 11,94 руб.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60