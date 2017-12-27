Череповецких спасателей поздравили с профессиональным праздником

Как сообщает портал 35media.ru, первый отряд спасателей был организован в 2000 году. Сейчас там работают 38 человек. Ежегодно в диспетчерскую службу поступает более двух тысяч звонков. Спасатели выезжают на место ДТП, пожары, летом и в сезон тихой охоты ищут потерявшихся в лесу, зимой следят за безопасностью на воде.

Поздравить коллег пришли и инспекторы ГИМС, с которыми они регулярно проводят профилактические рейды. По словам специалистов, совместная работа позволила сократить количество несчастных случаев в акватории Череповца. Однако расслабляться не приходится — впереди новогодние каникулы и количество желающих отдохнуть вблизи водоемов может увеличиться.