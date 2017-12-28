Иван Белозерцев посетил новый корпус школы в Кузнецке (видео)

Совсем скоро учащиеся школы № 5 города Кузнецка Пензенской области смогут учиться в одну смену. На днях там ввели в эксплуатацию новый корпус, оснащенный самым современным оборудованием. С новосельем педагогов и школьников поздравил губернатор Пензенской области, который посетил учебное заведение в ходе своей рабочей поездки в Кузнецкий район.

Новый корпус школы стал самым современным среди учебных заведений Кузнецка. Просторные рекреации и светлые классы с современным оборудованием уже успели оценить школьники.

Инициатива расширить площадь учебного заведения, которая исходила от властей Кузнецка, нашла поддержку на региональном уровне. Сейчас в современном четырехэтажном учебном корпусе могут обучаться 375 человек.

«Стоимость строительства составила 200 миллионов рублей. Государство это делает для вас, красивых и умных, чтобы вы получали знания и хорошее образование», — сказал Иван Белозерцев.

Помимо учебных кабинетов преобразились актовый и спортивный залы. В последнем установили электронную систему открывания окон. Новое оборудование появилось в медицинском кабинете. Отдельного внимания заслуживают школьная столовая и пищеблок. По словам начальника городского управления образования, для школьников здесь созданы самые благоприятные условия для обучения.

«Мы очень надеемся, что школа будет передовой. Используя полученное оборудование, она будет занимать лидирующие позиции в научно-практических конференциях и на олимпиадах», — сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

«Школа оборудована современным тепловым узлом, в котором подача теплоносителя регулируется автоматически в зависимости от температуры воздуха на улице. На каждом этаже есть туалеты и комнаты уборочного инвентаря», — рассказала директор школы № 5 Елена Ошкина.

Новый корпус школы введен в эксплуатацию. Параллельно продолжается ремонт старого здания. Когда он будет завершен, школьники смогут учиться в одну смену, сообщает телеканал «Экспресс».