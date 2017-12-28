Жительница Нижнего Ломова обманула пенсионерку (видео)

Ценности женщина заполучила обманным путем. Она постучалась в квартиру к пенсионерке, под предлогом поиска съемного жилья для дочери. Жительница Нижнего Ломова решила помочь, впустила в квартиру злоумышленницу и в разговоре упомянула о проблемах со здоровьем. Подозреваемая предложила избавиться от недугов с помощью магического обряда, но для этого нужно было собрать все деньги и золото.
«Когда пенсионерка показала деньги, злоумышленница сказала, что этой суммы недостаточно и убрала из числа украшений бижутерию, пояснив, что вещи, не имеющие ценности, мешают проведению ритуала», — прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Потерпевшая отыскала 18 тысяч рублей, положила два золотых кольца и серьги. Незнакомка убрала их в платок, потом предложила пожилой женщине вместе прогульнуться и объяснила, что магическое действие начнется после того, как платок с ценностями пронесут через четыре перекрестка.
«Когда женщина проделала указанный путь, злоумышленница отдала сверток и объяснила, что чтобы избавиться от болезни его нужно принести домой и три дня не разворачивать. После чего попрощалась с пенсионеркой и быстро ушла», — добавили в пресс-службе УМВД.
Только вернувшись, пожилая женщина почувствовала неладное и раскрыла сверток, а там оказались книжные закладки в виде денежных купюр. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали в Колышлейском районе. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».