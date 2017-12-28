В Кузнецком суде вынесли решение по делу с контрафактным алкоголем (видео)

Сегодня в деле о массовой гибели жителей Кузнецка Пензенской области от отравления метиловым спиртом поставлена точка. Районный суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в сбыте нелегальной алкогольной продукции.

Горю Татьяны Пастуховой и еще четырем семьям Кузнецка — уже больше года. В ноябре 2016-го местная трагедия прогремела на всю страну. После дня рождения хозяина бара «Нора» Алексея Терентьева он сам и его четверо друзей погибли от отравления метанолом, который был найден в роме с праздничного стола.

Следствие, начатое в Кузнецке и продолженное в Пензе, через два с половиной месяца вышло на подозреваемого кузнечанина Александра Иванова. По рассказам свидетелей последние пять лет он занимался, незаконным сбытом контрафактного алкоголя. И именно у него Терентьев купил восемь литровых бутылок с этикеткой «Бакарди Блэк». Также следователи доказали причастность подсудимого к мошенничеству и подделке документов. Гособвинение выступило сразу по трем уголовным статьям.

«Обвиняемого просили приговорить к девяти годам лишения свободы. Потерпевшими были заявлены гражданские иски на сумму 1 миллион рублей со стороны погибших родственников», — сказал старший помощник прокурора г. Кузнецка Алексей Паняев.

Сторона защиты выбрала тактику частичного признания вины в истории с мошенничеством и полного отрицания в деле об отравлении.

«Обвинение было выстроено на предположениях, ни одного доказательства подтверждающего вину подзащитного в деле нет», — прокомментировал адвокат Олега Бычкова.

На оглашение приговора ушло два часа. На решение судьи повиляли как смягчающее, так и отягчающее обстоятельства.

«По совокупности преступлений. путем частичного сложения наказаний, окончательно определить Иванову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения», — сказала судья Кузнецкого районного суда Ирина Бугаева.

Также в пользу родственников погибших суд взыскал по 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Сам Александр Иванов заявил о намерении его обжаловать, сообщает телеканал «Экспресс».